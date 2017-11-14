Contactanos
Coahuila

Impacta su camioneta con flamante unidad

Por Cosme Garza Medrano - 14 noviembre, 2017 - 00:13 a.m.

En el cruce del bulevar Adolfo López Mateos y calle Constitución se registró un accidente vial donde se reportan  daños mínimos, tomando conocimiento  elementos de  Seguridad Pública.

De acuerdo a la autoridad que tomó conocimiento del incidente, aparece como responsable Rosa Elia Cruz Cardona, de 42 años, esta conductora manejaba una camioneta Nissan Titán modelo 2004 en color blanco.

Mientras que como afectado aparece Arturo Mota Villarreal, de 55 años, conductor de un automóvil Chevrolet Malibu modelo 2014 en color blanco.

Este choque que, tipo alcance y los daños fueron mínimos, como ambas unidades cuentan con su aseguranza correspondiente se esperaban que llegaran a un buen acuerdo.

