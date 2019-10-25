Imparte DIF pláticas para prevenir el suicidio

Dirigida a padres de familia de escuelas secundarias y primarias el DIF municipal está impartiendo pláticas de prevención del suicidio.

Víctor Noguerón, médico adscrito al DIF y encargado de impartir estas, dijo que son para padres, ya que ellos son los que deberán detectar anomalías en la conducta de sus hijos, ya que antes de que haya un suicidio hay señales de ansiedad y depresión que son la antesala del suicidio

Por indicaciones de la señora Martha presidenta de DIF, tenemos instrucción de promover las pláticas de prevención de suicidio, ya que se hayan incrementado y estamos enfocándolas a los padres de familia para que conozcan los puntos rojos en los que puedan intentar el suicidio.

Dijo que es importante que los medios promuevan estas pláticas para que las escuelas nos las pidan.

Dijo que las señales que se dan son: el estado de ánimo, la rebeldía contra los padres y hay varias señales más que explicamos en estas pláticas dirigidas a padres no a los muchachos.

De hecho, aseveró, que hay varias cosas que se manejan y se orienta a los padres de familia para prevenir el suicidio.

Dijo que hasta hoy solo llevan dos pláticas, ya que pareciera que a los directores de las escuelas no les interesa y no las han solicitado.

Mencionó que también se dan pláticas sobre alcoholismo y adicciones, ya que también son factores para el suicidio.

Este año el número de suicidios ya rebaso los últimos años y en estos se han visto involucrados jóvenes, por lo que es importante mantener estos programas.