Impulsa Gobierno Estatal programa de escrituración

Con la aplicación del nuevo programa de cambio de propietario, se agilizará el proceso de escrituración que abarcará las áreas urbanas y rústica de la región, procedimiento con el que la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, SEVOT, a través de la CERTTURC, logrará dar certeza legal a miles de familias que carecen de un documento de propiedad.

Bertha Alicia Luévanos, subdelegada de la CERTTURC, indicó que se podrá resolver la escrituración, a las personas que adquirieron sus predios hace tiempo, que no habían podido realizar el traslado de dominio por lo costoso de los trámites.

Citó que, por ejemplo, se acaba de ganar un juicio colectivo en la colonia San Antonio, donde 39 familias dependían de este trámite desde hace 20 años, ya que no encontraban alternativas para documentar sus propiedades, pero ahora podrán escriturar a bajo precio con el apoyo de la dependencia del gobierno estatal.

Actualmente, el trámite particular de una escrituración en específico para este sector puede alcanzar hasta los 35 mil pesos, sin embargo, a través de la SEVOT, pagarán no más de cinco mil 200 pesos, por lo que se espera en breve realizar una entrega especial de la escritura ya concluida.

La subdelegada de CERTTURC, refirió que se instrumentó el programa por parte del titular de la SEVOT, Jericó Abramo, por lo que, al facilitarse la escrituración con el cambio de propietario, la meta a cumplir es alta, porque son miles de familias de Acuña que no cuentan con una escritura.

Refirió que el programa cuenta con el respaldo de 2 notarios de la localidad, que tienen disposición para apoyar en la escrituración, pero debe la población interesada también mostrar voluntad y hacer un esfuerzo para concluir sus trámites, apuntó.

Bertha Alicia Luévanos Argomaniz, subdelegada de la CERTTURC, en la región Acuña-Jiménez.