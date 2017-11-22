Impulsará en 2018 nuevos proyectos

Cd. Acuña, Coah.- La Unión de Organismos Empresariales de Acuña impulsará nuevos proyectos para buscar que se coloque mas infraestructura que le hace falta a Acuña, informó el presidente del organismo, Antonio Rodríguez Guajardo, tras asistir a la re inauguración de la Planta Potabilizadora Uno, que entregó el SIMAS a la comunidad.

En tanto las asociaciones y agrupaciones afiliadas a este organismo, estarán atentos al inicio de las obras de modernización de la aduana, la siguiente etapa del libramiento Jesús María Ramón y el avance del hospital regional del IMSS, que se construye actualmente.

Dijo que se contempla empujar para que se equipe con infraestructura al aeropuerto local, que actualmente esta constituido solamente por una pista, con lo que se busca que se puede utilizar durante las 24 horas del día ya que actualmente de tener actividad, solo estaría en servicio durante algunas horas del día, ya que no cumple las expectativas de la población, el comercio y la industria.

El presidente de la Unión de Organismos Empresariales de Acuña externo que en la proyección que debe tener Acuña, en el 2018 se contempla un panorama alentador; “Con el inicio de los patios fiscales, el avance del seguro social y otras obras como la planta potabilizadora uno rehabilitada y equipada totalmente por el SIMAS, que se entregó este martes a la población”.

Asistió a la inauguración de la planta, la que dijo tenía más de cincuenta años de construida y este tipo de infraestructura deberá seguir promoviéndose en beneficio de los acuñenses.

Antonio Rodríguez Guajardo reconoció que debido a que el próximo año será de actividad electoral, enmarcada por el cambio de la administración estatal, es probable que no se detonen obras ni proyectos en la entidad ni en Acuña, sin embargo deben todos los organismos y sectores de la población seguir trabajando para aprovechar el momento oportuno y exigir seguimiento a los que están trazados y a nuevos.

“Nos falta en Acuña mucha infraestructura, ejes carreteros y vialidades, por ejemplo deseamos que concluya el libramiento Jesús María Ramón, también el libramiento carretero del trayecto Morelos-Zaragoza”, y el equipamiento del aeropuerto local, mencionó el representante de la Unión de Organismos Empresariales.