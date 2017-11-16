Inaugura alcalde obras en colonia Morelos

Cd. Acuña, Coah.- El alcalde Evaristo Lenin Pérez Rivera acudió este miércoles a la colonia Morelos donde ante la asistencia de habitantes de este sector, inauguró obras de introducción de agua potable, drenaje y pavimento, esto en la calle Xochimilco, entre calles Emma Cervera y Cuitlahuac, lo que elevará la calidad de vida de las familias y la plusvalía de los predios.

“Conocemos la historia de la colonia desde su origen y sabemos que muchas familias vinieron a vivir aquí cuando no había nada de servicios, en casas de cartón y ahora es una de las mejores”, agregó.

El alcalde aseguró que esto es solo el comienzo de un proyecto integral que tiene el ayuntamiento de Acuña para la colonia Morelos, enclavada al sur de la ciudad, que se encuentra ya agendado en el programa de obras que continuará la próxima administración que encabezará el alcalde electo Roberto de los Santos Vázquez.

Se efectuó la colocación en un área de 224.50 metros lineales de pavimento de concreto premezclado, con un ancho de 8.50 metros, en total 1,908.25 metros cuadrados, donde se invirtieron 1 millón 654 mil 700 pesos, proveniente de recursos federales, del Fondo para la Frontera 2017.

Lenin Pérez destacó: “Viene una nueva realidad para Coahuila, con equilibrio, necesario para que Acuña, siendo la cuarta economía en Coahuila reciba los recursos que le tocan, como el Impuesto Sobre Nóminas”, agrego.

Estamos satisfechos –dijo- porque sociedad y gobierno logramos grandes cosas, entre éstas convenios como los que se hicieron con PASA, la búsqueda de un convenio justo de la planta tratadora, la generación de 14 mil empleos, el regreso del turismo y la colocación de infraestructura como el nuevo hospital del IMSS y la nueva aduana, cuya obra arrancará en los primeros meses del 2018.

Son mil 300 millones de pesos de inversión que corresponde a la proyección del 2017, con una realidad muy distinta, que le han permitido a Acuña colocar las bases para llegar a ser una ciudad próspera. “Tenemos que seguir trabajando juntos, luchando porque nuestros niños y jóvenes tengan un mejor futuro en esta ciudad”, apuntó el alcalde Evaristo Lenin Pérez.

Ofrece alcalde Evaristo Lenin Pérez, que la siguiente administración continuará obras.

Pavimentan calles de la colonia Morelos.