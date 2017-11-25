Inauguran barda perimetral en Jardín de niños de colonia Obrera

Cd. Acuña, Coah.- En el Jardín de niños “Elizabeth Rodríguez Cruz”, de la colonia Obrera, el alcalde Evaristo Lenin Pérez Rivera, acompañado de funcionarios de su administración, padres de familia, de personal docente, directivos y estudiantes, inauguró la obra de la barda perimetral, que tuvo una inversión por valor de 414 mil pesos.

Hizo un reconocimiento al comité de mejoras de la institución, que dieron seguimiento puntual a la gestión, con estos resultados.

Dijo que su administración ha hecho una importante inversión, apostándole a la preparación de las futuras generaciones que serán mañana quienes tengan en sus manos los destinos de Acuña y sus instituciones.

En el evento estuvieron presentes; el alcalde electo de Acuña, Roberto de los Santos Vázquez, y Emilio de Hoyos Montemayor, diputado electo, la directora del plantel, Delia Patricia García y en representación de los estudiantes, el alumno Jorge Eduardo Rodríguez Linares.

Ante los asistentes, la directora dio la bienvenida a las autoridades visitantes y agradeció a nombre del plantel la obra que será de beneficio para los pequeños, lo que les brindará mayor seguridad durante su estancia en el plantel.

“Estamos más seguros y somos felices de haber sido beneficiados con esta obra, los noventa pequeños que acuden a diario a recibir su instrucción, obra que estábamos esperando desde hace algún tiempo”, dijo la maestra Delia Patricia García.

El alumno Jorge Eduardo Rodríguez, envió un emotivo mensaje a los asistentes a nombre de los pequeños, donde dejó en claro que los padres de los estudiantes de este plantel tendrán más confianza cuando lleven a sus hijos a clases.

Por su parte el alcalde Evaristo Lenin Pérez Rivera, dijo que la obra que se realizó aquí, se suma al paquete de acciones de todas las que se han realizado durante los cuatro años de su administración, y apoyar a las escuelas, “estamos convencidos de que fue una buena decisión invertir en las escuelas, ya que al inicio de la administración al voltear a verlas, nos dimos cuenta de que estaban con grave deterioro y algunas colapsando”.

De acuerdo al alcalde, fueron más de setenta planteles educativos los que se atendieron, colocando infraestructura, como; bardas, techumbres, sistema eléctrico, agua, drenaje, sanitarios, y accesos, con lo que se brinda mejor calidad en la preparación de los estudiantes.

“El futuro de esta ciudad lo construyen las maestras y maestros en torno a los niños y jóvenes y no se vale que los niños estudien en malas condiciones o inseguras”, esto se ha logrado con la organización de padres de familia y maestros, apunto el alcalde Lenin Pérez.

El futuro de la ciudad lo construyen los niños y sus maestras.

Entregan obra de barda perimetral en Jardín de niños.