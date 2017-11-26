Incauta cristal Fuerza Coahuila

Acuña, Coah.- Elementos del Agrupamiento de la Policía Preventiva de Fuerza Coahuila incautaron más de 11 kilos de cristal, en una labor de investigación e inteligencia, así lo dio a conocer el secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez.

Dentro de las acciones ordenadas por el Grupo de Coordinación Operativa que preside el gobernador Rubén Moreira, en donde se ordenó incrementar los operativos en brechas, caminos de terracería y carreteras, en los últimos días se han logrado importantes decomisos de drogas y armas.

Fue en un camino de terracería donde los elementos de esta corporación lograron este duro golpe al narcotráfico, al interior de un vehículo con señas de haber sido abandonado momentos antes.

Los agentes realizaron una inspección al interior del vehículo de la marca Ford F150 con placas de Onappafa, donde al interior de una maleta localizaron 22 paquetes con una sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal, con un peso de más de 11 kilogramos.

La droga y el vehículo fueron puestos a disposición de la autoridad competente para realizar las investigaciones correspondientes.

“A cinco días de que termine la administración, no bajamos la guardia y con la implementación de más operativos nos mantenemos atentos para frenar cualquier intento de las bandas de narcotraficantes de usar nuestro Estado en sus negocios ilícitos y envenenar a nuestros niños y jóvenes”, manifestó Víctor Zamora.