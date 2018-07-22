Incendio de basurero moviliza a los traga humo

La movilización de personal de Bomberos, se observó en la colonia 5 de Mayo al reportar un incendio, al llegar se percataron de que se trataba de zacatal y basura.

De acuerdo al informe de Bomberos alrededor de las 15:40 horas donde los vecinos de la calle Correhuela solicitaron la presencia de esta corporación para que sofocaran el fuego que amenazaba con salirse de control.

Después de varios minutos de intensas maniobras, la situación fue controlada, incluso trascendió que varios tipos que pasaban por este lugar fueron los que le prendieron fuego al predio de manera intencional.

Así mismo se dio a conocer que no fue el único incendio de zacatal sofocado ya que se controlaron otros tres más al poniente de la ciudad, pero este primero fue el que más se tardaron en sofocar.