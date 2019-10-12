Infonavit y desarrolladores ofertan 300 Créditos en Feria de la Vivienda

Con la participación de 9 desarrolladores de vivienda este fin de semana se lleva a cabo la tercera Feria de la Vivienda, donde se ofertan al público 300 créditos, evento que se efectúa en las instalaciones de la Infoteca con el apoyo del Infonavit, así como de la dirección de Fomento Económico Municipal.

Lino Gerardo González, director de Fomento Económico en Acuña, dijo que es un proyecto en el que los trabajadores pueden escoger el tipo de vivienda que mejor les convenga, ya que son ellos quienes tienen el poder de decisión, porque son dueños de sus créditos.

En representación del alcalde Roberto De los Santos, estuvo presente el regidor Héctor Arocha Gómez, quien exhortó a los trabajadores a aprovechar este tipo de eventos, con el compromiso de que los desarrolladores hagan sus mejores ofertas, guíen a los trabajadores de la mejor manera para que adquieran sus viviendas a satisfacción.

La Feria de la Vivienda, se efectúa en un horario de las 10:00 de la mañana a las 18:00 horas, iniciando a partir de ayer viernes y continuará este sábado.

Así, durante dos días los trabajadores tendrán la oportunidad de acudir y conocer la información de las viviendas disponibles para su venta en la ciudad, costos, espacios, ubicación a detalle, garantías, diseño y todo aquello que les permita determinar que cumplen sus expectativas.

Además, los trabajadores con crédito disponible, reciben la asesoría por personal del Infonavit que participa en este evento, con el fin de que decidan dónde comprar, qué comprar y a qué costo.

Se tiene el antecedente de ferias de vivienda, en las que, se han logrado colocar entre el 5 al 10 por ciento de lo que se ofertó, de acuerdo a las cifras del Centro de Servicio Infonavit.

Instancia en la que durante el año actual han autorizados más de 1,800 créditos; existiendo en la actualidad la oferta no sólo de viviendas económicas y populares, sino de viviendas medias residenciales y fraccionamientos cerrados, entre otros conceptos que ofertan los desarrolladores.