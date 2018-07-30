Informan a Productores Sobre Auditoria al Módulo 006

Cd. Acuña, Coah.-Para darles a conocer la información acerca del proceso y los resultados de la auditoría que se realiza a los administradores de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos de Palestina A.C., este fin de semana acudieron los socios de este organismo, donde representantes de la CIOAC los pusieron al tanto.

Encabezados por Américo Domínguez Salas, secretario de Organización e integrantes de la Central Independiente de Obreros y Campesinos, les informaron que será en los primeros días de agosto cuando tendrán listos los resultados de dicha auditoría que está a cargo del despacho del contador público Carlos Martínez Herrera, que revisa el estado financiero de los ejercicios fiscales del 2015 al 2017.

Fue en la bodega de reuniones que se localiza en la intersección de la carretera federal 57, cruz con el acceso a Vieja Palestina, donde se reunieron los ejidatarios afectados para escuchar con detalle los resultados que se han obtenido de parte de las autoridades de la Comisión Nacional del Agua, que verifica la forma en que se ha venido operando en este módulo.

Durante la reunión se les habló de los avances que se tienen, que de resultar confirmados por la autoridad competente podría librar acciones en respuesta de la denuncia penal que interpondrán contra quien resulte responsable.

Durante el 2017, los socios de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos de Palestina A.C. acusaron que por más de veinte años se han malversado los recursos que se aportan por concepto de pago de derechos de agua, donde se presume que los presuntos responsables serían Baltasar Garza Ríos y Reynaldo Castro.

Los pormenores del seguimiento al caso fueron obtenidos luego de reunirse los integrantes de la Organización de la Central Independiente de Obreros, Agricultores y Campesinos (CIOAC), con el director general de la CONAGUA en la zona Norte.

Se reúnen socios afectados para recibir información acerca de investigaciones.