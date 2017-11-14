Informará Lenin el 8 de Diciembre

Cd. Acuña, Coah.- El próximo 8 de diciembre será el cuarto informe de resultados de la administración 2014-2017 encabezada por el alcalde Evaristo Lenin Pérez Rivera, quien afirmó que lo presentará ante la población, en un formato sencillo y convocando a los habitantes y representantes de los diferentes sectores de la población, para entregarles cuentas claras y lo que se ha hecho, además lo que se deja encaminado en proyectos y obra.

“Vamos a dar un informe hablando de los logros muy importantes que tiene Acuña, del paso de esta administración con el legado que se está dejando a la comunidad”, entre estos logros; la conclusión y eliminación de concesiones nefastas que afectaban a los acuñenses así como las que se ajustaron al proyecto de gobierno.

Se refirió a los temas de parquímetros que al inicio de la administración fueron cancelados, la reestructuración de convenios como el de PASA, entre otros.

También se informará acerca de los recursos que se lograron para la ciudad, las obras de infraestructura que tiene hoy Acuña, la competitividad, la recuperación de la economía, la recuperación del turismo y de la seguridad.

“Tenemos muchas cosas de que hablarle a los acuñenses y siempre estaremos con muchas ganas de hacer más, pero con la satisfacción de lo que se ha logrado”, afirmó Lenin Pérez Rivera.

De acuerdo al alcalde, el esquema del cuarto informe de resultados se hará similar al año pasado, teniendo como escenarios probables la explanada de la plaza Benjamín Canales, o el patio central de la nueva Presidencia municipal. “No estamos pensando en rentar algún salón ni realizar un evento formal, ya que pretendemos que sea otra vez algo muy cercano con la gente y fuera de los protocolos que conocemos”, indicó el alcalde.