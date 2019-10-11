Inicia Campaña “Date una Mano”, contra Cáncer de Mama

Con acciones de información, acerca de la exploración mamaria y la práctica de mastografías, a través del departamento de Salud Reproductiva, de la Secretaría de Salud Estatal, se intensificará la difusión de la campaña “Date una Mano”, contra el cáncer de mama.

La doctora Luz María Rizo Campos, coordinadora del Departamento de Salud Reproductiva, de la Jurisdicción Sanitaria 002, explicó que son múltiples las acciones que se realizan con el fin de prevenir a las mujeres acerca de contraer el cáncer, principalmente se hace con difusión, para convencerlas de que se practiquen los exámenes.

Informó que, de acuerdo a las estadísticas, sigue al alza el número de casos de cáncer que afecta a la mujer, y a nivel nacional lamentablemente es una de las primeras causas de muerte. “Por ello es importante que ellas se auto exploren y se dejen atender por el personal especialista del sector salud y aquellas que tienen derechohabiencia, deben aprovechar los programas adicionales del IMSS o ISSSTE”, insistió.

Comentó que las primeras acciones, las deben realizar las propias mujeres, revisándose o auto explorándose su cuerpo, propiamente sus glándulas mamarias, sin embargo, aún hay quienes no lo hacen y son a las que se les debe explicar la forma adecuada.

La doctora Rizo Campos, aseguró que todas las medidas de prevención y detección del cáncer, ofrecen la posibilidad de evitar complicaciones, incluso que la mujer muera.

Afirmó que la campaña “Date una mano”, ha ayudado a encontrar indicios de cáncer en muchas mujeres, que hoy han mejorado su calidad de vida, adoptando medidas de control médico.