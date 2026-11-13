Arranca el Buen Fin 2026 en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Con la participación de comercios locales y autoridades de los tres niveles de gobierno, inició el Buen Fin 2026 en Ciudad Acuña, jornada que ofrecerá descuentos del 13 al 17 de noviembre.

Inauguración del Buen Fin 2026

El banderazo oficial se realizó en la Plaza 23, donde representantes de las autoridades dirigieron un mensaje sobre esta iniciativa, a la que se sumaron establecimientos comerciales de la localidad.

Durante el evento, se señaló que estos días ofrecen algunos de los precios más bajos del año y destacaron la calidad de los productos disponibles.

Promociones y Beneficios para la Comunidad

También hicieron un llamado a la población para aprovechar las promociones y consumir en los comercios locales, al destacar la cercanía de Acuña con la frontera.

Elementos de las corporaciones policiacas también se sumaron a las actividades relacionadas con el Buen Fin.