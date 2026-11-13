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Coahuila

Arranca el Buen Fin 2026 en Ciudad Acuña

Comercios locales ofrecerán descuentos del 13 al 17 de noviembre; autoridades de los tres niveles de gobierno participaron en la inauguración.

Por Ángel García - 13 noviembre, 2026 - 03:25 p.m.
Autoridades y comerciantes dieron el banderazo de inicio al Buen Fin 2026 en Ciudad Acuña.
Autoridades y comerciantes dieron el banderazo de inicio al Buen Fin 2026 en Ciudad Acuña.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Con la participación de comercios locales y autoridades de los tres niveles de gobierno, inició el Buen Fin 2026 en Ciudad Acuña, jornada que ofrecerá descuentos del 13 al 17 de noviembre.

      Inauguración del Buen Fin 2026

      El banderazo oficial se realizó en la Plaza 23, donde representantes de las autoridades dirigieron un mensaje sobre esta iniciativa, a la que se sumaron establecimientos comerciales de la localidad.

      Durante el evento, se señaló que estos días ofrecen algunos de los precios más bajos del año y destacaron la calidad de los productos disponibles.

      Promociones y Beneficios para la Comunidad

      También hicieron un llamado a la población para aprovechar las promociones y consumir en los comercios locales, al destacar la cercanía de Acuña con la frontera.

      Elementos de las corporaciones policiacas también se sumaron a las actividades relacionadas con el Buen Fin.

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