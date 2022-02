Inicia importación de autos 'chuecos'

Hernández Romero pidió no dejarse engañar, no entreguen su papelería, advirtió que las organizaciones ya no entran en este proceso y aseguró que solo redirigirán a sus agremiados, directamente a las aduanas.





CIUDAD ACUÑA, COAH. - Este lunes 14 de febrero inicia en la aduana de Ciudad Acuña, el proceso de importación de autos usados de procedencia extranjera, conocidos como `chocolate´, pero aún no cuentan con fecha de arranque en Piedras Negras, señaló Merced Alicia Hernández Romero. La coordinadora nacional en estados del norte de México de la Federación de Defensa al Patrimonio Familiar (FEDEPAFA), dijo que los propietarios podrán solicitar cita, para presentar su documentación e iniciar con el proceso de importación, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. "La cita se hace directamente con la agencia aduanal, los ciudadanos tendrán que dirigirse a ella y llevar la papelería y allí les van a dar su cita en cuanto se haga el proceso de su vehículo para mexicano", indicó. Explicó los requisitos que solicitan en la aduana de Ciudad Acuña, siendo el título original de la unidad, el INE del interesado, comprobante de domicilio con la misma dirección del INE, RFC y CURP. Agregó que el costo de importación será de 10 mil pesos, incluyendo todo el proceso en Ciudad Acuña, pero desconoce el monto que representará en Piedras Negras, ya que aún no ha sido autorizado para participar en dicho proceso. Cabe mencionar que, FEDEPAFA tiene un padrón de 20 mil unidades de procedencia extranjera a nivel estatal, de las cuales 6 mil se concentran en la región norte de Coahuila, pero pocas de estas podrán ser importadas, considerando las especificaciones del decreto emitido por el Gobierno Federal.