Inicia Simas estudios para ver si hay agua para la UTCA

Ciudad Acuña, Coah. - Para buscar agua que abastezca el área donde se instalará la Universidad Tecnológica de Acuña, UTCA, el Sistema municipal de Aguas y Saneamiento habrá de iniciar estudios.

Sergio Garza Castillo gerente de Simas conjuntamente con personal del gobierno de Coahuila ayer estuvieron en las áreas donde se harán los estudios, a fin de ver donde se puede perforar para buscar agua que abastezca el área ya que se requerirá del vital líquido para poder dotar del servicio el edificio que en estas áreas se construye.

El proyecto permitirá definir si hay viabilidad para extraer los volúmenes de agua que se requieren, ya que no solo era la UTCA, sino que hay en proyecto también un parque industrial y vivienda.

Este sector de acuerdo a los primeros estudios realizados tiene posibilidades de bastecer de agua de buena calidad a menos de 350 metros de profundidad, tal como ya se perfora a la altura de Altos de Santa Teresa.

De perforarse con buenos resultados en el sector se podrían aprobar varios proyectos que hay para esta área.

Es de destacar que será necesario el apoyo estatal y federal para poder llevar a cabo los proyectos que se tienen.

Es también de señalar que fue el ejecutivo de la entidad Rubén Moreira quien aprobó que se construyera en esta área la UTCA área donada por la familia Ramón Aguirre donde son también propietarios de varias hectáreas que antes eran de la colonia Jabalí Zorra.

Lugar donde hay el proyecto de un parque industrial que está siendo evaluado por el consejo de empresas Amistad.