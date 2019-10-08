Inician registros para el Buen Fin

Con la expectativa de superar los más de 500 negocios que se registraron aquí el año pasado para el programa el Buen Fin, hoy en conferencia de prensa, el presidente de la delegación Ciudad Acuña de la Cámara Nacional de Comercio, Luis Ángel Urraza Dugay abrió estos registros aquí.

En esta conferencia que tuvo la característica de que se hizo simultánea en las 255 cámaras de comercio que hay en el país, se convocó al comercio a sumarse y registrarse, ya que hay estímulos del SAT para quienes lo hagan.

Mencionó, que así mismo el SAT, estará rifando varios premios entre los compradores que registren sus compras.

El registro es totalmente gratuito se informó.

También se dijo, que este año se sumará también el sector médico a este buen fin.

Sobre los datos duros que se dieron a conocer, se dijo que el año pasado fueron más de 112 mil millones de pesos, donde lo que más se vendió fueron electrodomésticos, ropa y computadoras, aunque todos los productos entran con cerca de 500 millones de transacciones.

Dijo que, del 15 al 18 de noviembre, en todo el país se verificará la novena edición del buen fin, programa de la CONCANACO iniciado por un Coahuilense y que es importante para el comercio y consumidores, pues es un programa real de descuentos.

Más de 700 mil empresas en 600 ciudades se incrementaron en un 14 por ciento en ventas

El comerciante pone las reglas y se tienen descuentos del 5 al 50 por ciento, dependiendo de cada comercio, aunque si se pidió se cumplan las reglas y no haya fraudes.

El año pasado, dijo, hubo 734 quejas en todo el país y hubo sanciones, 97 por ciento se concilió; el monto recuperado paso del 104.6 por ciento, hasta el 20 por ciento más del valor reclamado, en Acuña no hubo ningún incidente

Aseveró, que en Acuña hay más de 400 socios que serán registrados, el año pasado participaron 150 y en total 500 comerciantes.

Detalló, que el 19 de diciembre será la rifa con un monto de 500 millones, 149 mil premios por compras de 150 pesos o más con el SAT, por sorteo premios de 150 a 10 mil pesos en efectivo o bonos.