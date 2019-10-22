Instalarán más aulas móviles en Acuña

La Secretaría de Educación y Cultura Estatal, aprobó la ampliación de grupos y aulas móviles para reforzar la infraestructura educativa de Acuña, ante la fuerte demanda que se registró este año.

El coordinador de servicios de educación en la región, César Morales Veloz, informó que se reunió en la capital del Estado con el secretario de Educación, Higinio González, con el fin de exponerle las necesidades de la población ante el crecimiento de la comunidad estudiantil.

Dijo que la Secretaría de Infraestructura y planeación educativa a cargo de María del Carmen Ruiz, girará instrucciones para que se dote a escuelas con equipo para aumentar los grupos y en aulas móviles, según sea la necesidad, como sucede en el ejido “Las Cuevas”.

De acuerdo al funcionario, en Acuña hay áreas de fuerte crecimiento poblacional donde se demanda mas el servicio de educación, como los fraccionamientos; Altos de Santa Teresa, Noblassi y Fundadores.

Los acuerdos y compromisos de parte de la SEC, son incrementar grupos en escuelas, uno de segundo año, en la “María Braulio García”, otro de primero en la “Humberto Jiménez Garza”, uno de quinto año en la escuela “Justo Sierra” de Noblassi y otro de tercero de preescolar, donde hay espacios; mientras que en el ejido Las Cuevas se facilitará un aula móvil, para cumplir con este compromiso.

El funcionario precisó que con las acciones que autorizó el Secretario de Educación, se beneficiará a más de un centenar de niños.

Morales Veloz, refirió que en Acuña también se realizarán una serie de obras para reforzar la infraestructura educativa, como la rehabilitación de baños sanitarios, colocación de minisplits, cableado eléctrico y una subestación en el jardín de niños Alfredo Garza, propuestas que se atenderán a partir del mes de enero del 2020.

César Morales Veloz, coordinador de educación en la región Acuña-Jiménez