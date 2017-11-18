Instruyen a corporaciones de policía a proteger a paisanos y visitantes

Cd. Acuña, Coah.- Derivado de los acuerdos que se establecieron durante la reunión general de seguridad extraordinaria que se efectuó este día, los mandos de las diferentes corporaciones policiacas se comprometieron a establecer una plataforma de atención especial a los Paisanos y visitantes a quienes deberá proporcionárseles auxilio durante su paso o estancia en la ciudad.

El secretario del ayuntamiento, Héctor Eduardo Arocha Gómez informó que se hizo el compromiso, lo que permitirá aumentar la confianza en las corporaciones, además de enviarle un mensaje al público de exterior, de que Acuña sigue siendo una ciudad segura, donde todos son bienvenidos.

“Para que todo el que venga a visitarnos durante este fin de semana y durante el periodo vacacional los atendamos como debe ser, que vayan a sus lugares de origen y platiquen sobre el buen trato que recibieron. Que los paisanos que crucen por aquí también se lleven un buen sabor de boca, que los cuidemos, que no se les infraccione por cualquier falta administrativa, solamente en caso de incurrir en un delito”, expresó el funcionario.

Durante la reunión se estableció que habrá cero tolerancia para los elementos de cualquier corporación policiaca que participen en actos de extorsión o corrupción, que en el pasado han abonado al deterioro de la imagen de la policía, por lo que aquel oficial que sea sorprendido incurriendo en actos ilegales será dado de baja de forma inmediata y consignado.

“Ya lo hemos hecho aquí en años pasados, se dio de baja a un elemento de fuerza Coahuila y de la policía municipal, lo vamos a seguir transmitiendo a todas las corporaciones, y esperamos que todas se porten cordiales”, sostuvo Héctor Eduardo Arocha Gómez.

Exhortó a los visitantes que estarán en Acuña o estén en tránsito, que deben utilizar el 911 para realizar el reporte, así como en el módulo que se instalará frente a la aduana o en el puesto militar, donde se levantará la denuncia.

Aseguró que Acuña es una ciudad llena de bondades, y el trámite para el cruce legal tanto de personas, mercancías y vehículos se realiza de forma ágil en las dependencias, lo que genera rapidez en la llegada y salida.

“En Acuña los trámites son más rápidos, tenemos menos cruces que en otras fronteras, y creemos que se podrá incrementar porque es más ágil. También pediremos a la autoridad aduanera y de migración que cuenten con personal extra que de celeridad a los trámites”, apuntó.

