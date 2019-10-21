Intensifican campaña contra la influenza

Por la importancia de proteger a los grupos vulnerables de la población contra los efectos de enfermedades propias de la temporada; niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, principalmente, las autoridades de salud, exhortan a aplicarse la vacuna contra influenza y el neumococo.

Así lo consideró necesario Azalea Castro Hernández, directora de salud municipal, al advertir que, con el descenso de la temperatura en la región, se disparan las enfermedades típicas que afectan principalmente al sistema respiratorio.

Dijo que es necesario que la población acuda a las diferentes instituciones de salud; IMSS, ISSSTE, y a la Secretaría de Salud, donde estarán disponibles los biológicos contra la influenza y el neumococo, totalmente gratuito.

Informó que se debe aplicar a los pequeños, desde los lactantes, adultos mayores y mujeres embarazadas, que son los grupos de más alta vulnerabilidad.

“Las instituciones oficiales, que cuentan con red fría, son las que cuentan con la capacidad para dotar de vacunas a las personas que lo soliciten”, agregó la doctora Azalea Castro Hernández.

Resaltó que actualmente aún sigue trabajándose de forma constante contra los comentarios contrarios de personas que creen que con la aplicación de las vacunas están más propensas a contraer afectaciones como la gripa.

“Esto no es así y deben las personas evitar dejarse influenciar por malos comentarios de quienes no saben”, apuntó.

Exhortan a vacunarse contra la influenza y el neumococo.