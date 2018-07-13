Invade carril y ocasiona ser impactado

En el cruce de las calles 5 de Mayo y Melchor Múzquiz, se registró un accidente vial donde al tomar conocimiento los elementos de Seguridad Publica reportaron solo daños materiales.

El responsable identificado como Juan Luis Chávez, de 27 años de edad, circulaba por la calle 5 de Mayo, cuando repentinamente antes de llegar al cruce con la calle Melchor Múzquiz, intentó entrar a un negocio donde venden pinturas.

Nunca se percató que por su lado izquierdo venía un automóvil Nissan Tsuru modelo 2007 el cual es utilizado como carro de sitio.

Esta última unidad era manejada por Oscar Daniel Camacho Infante, de 28 años de edad, quien no pudo hacer nada para evitar el impacto.

Aún y cuando fueron muy leves los daños, el incidente tuvo que ser canalizado al Ministerio Público especializado en Asuntos Viajes toda vez que ambos aseguraban no tener responsabilidad.