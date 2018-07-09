Investigan accidente donde dejó la muerte de un joven

Los hechos registrados sobre la volcadura en un camino vecinal a la altura del parque Los Novillos donde un joven residente del ejido Buenavista perdió la vida, siguen en investigación por la Fiscalía General del Estado a través de la Policía Investigadora.

Por el momento se venía manejando sobre la muerte de este joven de nombre Jesús Fernández Fernández de 23 años de edad, pero se comprobó que la camioneta no era de su propiedad, también salieron dudas de quién la conducía en el momento del fatal accidente, la camioneta Ford F150 modelo aproximado 2000 en color anaranjado no portaba placas, por lo tanto, no se sabe a quién pertenece, únicamente se sabe que no es propiedad del ahora occiso.

La Policía investiga a quién pertenece la unidad para luego saber quiénes eran las dos personas que acompañaban al occiso, y quién realmente manejaba.

Trascendió que Jesús Fernández no manejaba la camioneta, que fue otro que se dio a la huida porque desde un principio se manejaba que eran dos los acompañantes del occiso.

Las indagaciones están corriendo a cargo del agente del Ministerio Público especializado en Asuntos Viales, Efraín Torres Moreno, quien señaló que la carpeta de investigación continúa abierta aun y cuando ya el cuerpo se entregó a sus familiares para su cristiana sepultura.