Invirtieron 260 mdp en infraestructura para Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- Tras un sexenio de obras realizadas, con un aproximado de mil millones de pesos invertidos en la infraestructura en todo el estado, Acuña se vio beneficiado con 260 millones de pesos en inversión.

El secretario de Infraestructura y Desarrollo Social del Estado, Miguel Ángel Algara, señaló que se realizó una inversión de infraestructura y pavimentación de 260 millones de pesos, durante el sexenio tan solo en el municipio.

Las inversiones se realizaron principalmente en temas del rezago de pavimentación que se tenía y en busca de facilitar accesos y vialidades para las inversiones futuras.

“Seguiremos trabajando hasta el último día, e incluso aún tenemos obras por trabajar, en donde bueno pudiéramos decir que Acuña se vio beneficiado por los proyectos y programas con los que contábamos” puntualizó.