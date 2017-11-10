Invita Protección Civil a verificar calentadores

Debido a las bajas temperaturas que se han dejado sentir en la cuidad, la dirección de Protección Civil y Bomberos, está invitando a la ciudanía a verificar las condiciones de sus calentadores.

Quienes tengan alguna duda sobre su aparato, pueden acudir al cuartel de esta dependencia ubicada en la colonia Atilano Barrera.

El director Jesús Flores Arizpe, señaló que estarán verificando este tipo de aparatos de manera gratuita.

Recalcando que solo es la verificación y una limpieza los que pueden brindar, si tienen algún defecto, no lo podrán arreglar, únicamente se les hará saber.

Cada calentador que sea revisado se le dará su sopleteada correspondiente, advirtiéndoles si lo pueden usar o no.

Para finalizar, dijo el entrevistado que quiere dejar en claro que ellos no reparan estos aparatos, únicamente se les dan el mantenimiento y les hacen saber si no están disponibles para su funcionamiento.