Invitan a aprovechar Cursos Deportivos

Cd. Acuña, Coah. -La Administración municipal a través de la Coordinación de Deportes municipal puso en marcha una serie de cursos deportivos, dirigidos a los menores de 6 a 12 años de edad, con el fin de que durante esta época de vacaciones se ocupen y se evite que se expongan en actividades que no les beneficien.

Se trata de cursos de verano que ofrecerán durante el periodo del 16 al 27 de julio en los diferentes espacios deportivos y en las disciplinas de: Box, fútbol soccer, tochito, futbol americano, karate y taekwondo, también natación.

El titular de la dependencia Gustavo Denegri Ortiz, dio a conocer que se aplicará una cuota de recuperación de 20 pesos por semana, con lo que los pequeños podrán participar de este curso, de lunes a viernes, en un horario de las 09:00 a las 11:00 horas, donde el departamento a su cargo se encargará de poner a disposición de los interesados; balones, uniformes, y los espacios deportivos.

“Pueden inscribirse en las oficinas de la coordinación de deportes, en el Gimnasio José de Las Fuentes Rodríguez, con una cuota de recuperación de 20 pesos por semana por niño”, que prácticamente es una cuota simbólica, expresó Denegri Ortiz.

Serán dos semanas -explicó- al tiempo de citar que no hay cupo limitado y que esperan que oportunamente los padres de familia o tutores mayores de edad, inscriban a sus hijos para que aseguren la participación de los pequeños en estos cursos de verano.

Mencionó que durante la época vacacional habrá diferentes actividades recreativas que estarán a cargo de otras dependencias, también se realizarán actividades culturales.

Natación también estará incluido en cursos.