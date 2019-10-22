Invitan a Expo Industrial y Proveedores de Acuña

Está confirmado que serán los días 6 y 7 de noviembre cuando se lleve a cabo la expo industrial y proveedores Acuña 2019.

Evento en el que la industria maquiladora da a conocer a la comunidad que hace y donde se envían los productos que aquí se elaboran.

Lino Gerardo González Calvillo director de Fomento Económico así lo confirmó.

Esta será la décima edición de la expo industrial y proveedores antes expo maquila.

Habrá un foro sobre reforma laboral y muchas conferencias de primer nivel.

El día 28 este mes convocaremos a rueda de prensa para dar a conocer los detalles del evento y será el comité organizador formado por INDEX CANACINTRA CANACO y Presidencia municipal el que detalle ahí que habar en esta décima edición.

“Ya en su décima edición la expo ahora industrial y proveedores el expo más importante del norte de Coahuila será en el salón R y L, 6 y 7 de noviembre con excelentes conferencias buena planeación, habrá incluso un foro laboral para lo cual el 28 habrá rueda de prensa para definir detalles”.

Lamentablemente, dijo, hoy tenemos limitado el espacio, ya que este es el salón más grande que hay en Acuña el R y L y está rebasada la capacidad, hay más demanda de la industria maquiladora local por presentarse ahí y si hubiera un espacio mayor estaría al cien por ciento todas las empresas.

Actualmente entre 20 y 25 empresas maquiladoras locales se presentan en este foro y 20 proveedores.

Con esta estrategia generada se ha logrado que muchos de los proveedores de estas empresas sean de esta frontera, con lo que además de la derrama económica que se da por sueldos también hay derrama por ventas.