Joven conductora vuelca su vehículo

La joven conductora Jennifer Ponce Contreras de 23 años, con lesiones que no ponen en peligro la vida, resultó luego que el automóvil que conducía se volcó sobre la carretera Acuña-Presa La Amistad, altura del kilómetro 17+300.

La lesionada provenía de una de las maquiladoras situadas en esta carretera conduciendo un vehículo de la marca Nissan modelo 2017, en color blanco.

Cuando apartemente le explota uno de los neumáticos delanteros y sobrevino la volcadura.

La unidad Nissan quedó con los neumáticos hacia arriba, aún así la conductora pudo salir ilesa.

Una ambulancia de la Cruz Roja que hizo su arribo rápidamente, trasladó a esta conductora a la clínica 87 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica.

Mientras que al lugar del accidente arribaron elementos de la Fiscalía General, Policía Municipal y de la Policía Federal división Caminos para tomar conocimiento de los hechos.