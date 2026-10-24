Dan libertad a joven tras accidente fatal

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El joven involucrado en un accidente vial en el que murió una mujer de 29 años quedó en libertad luego de ser declarado no culpable, tras el proceso judicial relacionado con el caso.

De acuerdo con la información disponible, el percance ocurrió cuando el joven conducía a exceso de velocidad y terminó impactándose contra un vehículo en el que viajaban varios pasajeros.

El accidente tuvo como saldo la muerte de una mujer de 29 años, hecho por el que se exigía justicia y que derivó en un procedimiento judicial para determinar la responsabilidad del involucrado.

Tras el desarrollo del proceso, el joven fue declarado no culpable y quedó en libertad, por lo que no se le impuso una condena de prisión ni otra sanción penal relacionada con el caso.