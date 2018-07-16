Jóvenes imprimen arte con aerosol

Cd. Acuña, Coah. -La promoción de actividades del “Graffiti legal”, sigue practicándose en esta ciudad, donde jóvenes talentosos y creativos imprimen con aerosol el arte, en espacios que pueden apreciarse por el público en general.

Marco Antonio de Santiago, conocido como Lerin Roots dijo que las “pintas” que se realizan en los espacios regulados, son escenarios que ofrecen a las personas la oportunidad de generar verdaderas obras que transmiten mensajes positivos al público.

Se busca que a través de programas enfocados a atender este sector de jóvenes que tienen iniciativa, convirtiéndose en comunidades creadoras en diferentes disciplinas; música, pintura y arte en general, expresó.

Este lunes, con un grupo de chavos de Acuña, se avanza en trabajos que se realizan en espacios como bardas del gimnasio José de las Fuentes Rodríguez que ha considerado como espacios legales, ya que tienen el permiso de parte del gobierno municipal, mencionó.

“Entre los graffiteros que están trabajando en verdaderas obras de arte en Acuña, tenemos a; Rice, el Cero QR, el Crosse, el Huenco, Violeta, Opper, grupo de jóvenes que están continuamente luchando por colocar sus obras en espacios públicos y material, también por la dignificación de esta actividad” agregó.

De Santiago explicó que, a iniciativa propia, los grupos de jóvenes de diferentes expresiones, la rockera, la graffitera, la de break dance, la de fotografía, que son comunidades creadoras y buscan presentar un proyecto formal ante la ciudadanía que gusta de estas actividades.

Al respecto Enrique Ortiz Pulido, de la comunidad graffitera, afirmó que viene participando en proyectos que saquen de la ilegalidad totalmente estas actividades y que se manifieste en los espacios, mejorando la técnica, incluso promoviendo que quienes gustan de esto puedan ser parte de demostraciones a nivel profesional.

“También se manifiesta esta actividad, como una válvula de escape para personas que se encuentran pasando por situación difícil emocionalmente, y debe ser aprovechado por la sociedad como una herramienta para atenuarlo, como el riesgo del suicido”, por ejemplo, apuntó.

Enrique Ortiz Pulido, joven acuñense que participa en actividades de Graffiti

Marco Antonio de Santiago, dijo que las “pintas” se realizan en espacios regulados