Jóvenes previenen el suicidio en adolescentes

El Instituto Coahuilense de la Juventud en el Estado, emprendió una serie de conferencias en secundarias, preparatorias y universidades, con el fin de reforzar estrategias de prevención en diversos temas como adicciones, embarazo en adolescentes y el suicidio.

Así lo dio a conocer Azalea Maldonado Wong, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud, ICOJUVE, quien resaltó que es una tarea intensa que se lleva a cabo en horario matutino en los planteles y que está funcionando, porque se imparte de joven a joven, lo que facilita el entendimiento de las pláticas que se comparten a través de las conferencias.

Indicó que, durante las tardes, el equipo de colaboradores que están a cargo de esta agenda, realiza brigadas con servicios médicos, nutrimental, psicológicos y jurídicos.

Añadió que en tanto los jóvenes y padres de familia aprovechan este tipo de jornadas, a la par los niños asisten a actividades recreativas, ya que se ha incorporado la proyección de Cine en tu colonia, con funciones donde se exhiben películas con temática positiva.

La titular del ICOJUVE, resaltó la preocupación del gobierno estatal por la problemática que afecta a la juventud, y afirmó: “No nos podemos quedar con los brazos cruzados y hacemos énfasis en las conferencias, con cada tema para frenar las estadísticas”.

Maldonado Wong, también exhortó a los jóvenes de las diferentes regiones de Coahuila, a participar en actividades para reforzar los valores culturales, al tiempo que invitó a inscribirse a la convocatoria de “Pasarela de Catrines y Catrinas 2019”, cuyo objetivo es conservar las tradiciones mexicanas.

El evento se realizará a las 6:00 de la tarde, del próximo primero de noviembre, teniendo como escenario la Escuela Normal Superior, de Saltillo, donde los participantes podrán ganar premios en efectivo, apuntó la directora del ICOJUVE.