Ladrón no alcanza a disfrutar pantalla

Fue detenido en flagrancia del delito por elementos de Seguridad Pública y canalizado ante el Ministerio Público del Fuero Común, un tipo que cometió un robo en una casa habitación.

El arresto de este tipo quién dijo llamarse Miguel Ángel Ávila Torres, de 27 años de edad, con domicilio en la calle Brezo sin número de fraccionamiento Noblasi, se dio ayer en los primeros minutos.

Resulta que este tipo se introdujo al domicilio propiedad de Raymundo Infante Gómez, el cual está ubicado en el cruce de la calle Machiche y del Brezo en la misma colonia.

Este tipo logró llevarse en esos momentos una pantalla plasma de color negra de 23 pulgadas, pero ya cuando iba de gane es interceptado por los elementos de Seguridad Pública, quienes lograron su arresto.

Continuando con el protocolo, Ávila Torres fue canalizado de inmediato al Ministerio Público donde el titular de esta dependencia Carlos Andrés Muñiz Licea, habría de deslindar responsabilidades en su contra, por el delito de robo a vivienda.

Recuperan objetos robados.