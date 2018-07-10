Ladrones ni la iglesia perdonan y roban en oficinas y dormitorio

Sujetos no identificados lograron la oportunidad para entrar a las oficinas de la parroquia San José y de paso al dormitorio del párroco para llevarse pertenencias diversas.

El robo fue descubierto cuando llegaron abrir las oficinas que están situados a un costado del templo San José ubicado por la calle Puebla y baja California de la colonia Atilano Barrera.

El ladrón o los ladrones, para cometer el robo se introdujeron por el área del comedor dañando la reja de protección, luego se apoderaron de artículos diversos de la oficina y subieron a la segunda planta, dormitorio del sacerdote José Luis Rodríguez Hernández

Por el momento se desconoce el monto de lo robado, toda vez que el párroco acudiría ante el Ministerio Público a presentar cargos formales en contra de quién o quienes resulten responsables.

Los elementos de la Policía Investigadora se encuentran investigando este caso para dar con el paradero de los responsables y poder recuperar cada uno de los objetos que se llevaron, la mayoría pertenencias personales.