Le choca la camioneta

Al ser impactada por una camioneta GMC que era conducida por Víctor Osiel Guerrero Arenas de 26 años de edad, con daños cuantiosos terminó una camioneta pickup propiedad de una empresa gasera luego, este choque se registró sobre la avenida Industrial y carretera Presa La Amistad.

El afectado Tomás Cortés Belleza de 36 años manejaba una camioneta Dodge RAM 700 modelo 2017 en color rojo, cuando repentinamente se le atraviesa al paso la camioneta GMC Yukon modelo 2001 en color arena que era conducida por Guerrero Arenas.

De acuerdo a la información de Seguridad Pública, los hechos habrían de ser canalizados ante el Ministerio Público especializado en asuntos viales, toda vez que los daños de la parte afectada fueron cuantiosos.