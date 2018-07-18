Le llegan por atrás a taxista, resulta pasajera lesionada

Sobre la carretera Presa de La Amistad y calle Conquistadores del Cielo, se registró un choque tipo alcance entre vehículos habilitados como taxi, resultado una pasajera lesionada.

Según la información de Seguridad Pública, el responsable es el taxista Francisco Javier González Patlán de 30 años de edad, quien tiene su domicilio en la calle Jesús María Ramón 348 de la colonia del mismo nombre, este chofer conducía un automóvil Nissan Tsuru modelo 2015 sobre la carretera ya citada y al no tomar la distancia de vida, provoca impactarse en la parte posterior de otro auto de alquiler también de la marca Nissan Tsuru modelo 2009, el cual era conducido por Francisco Alejandro Vázquez Hernández de 28 años de edad, quien tiene su domicilio en la calle Rastro Nuevo 750 de la colonia Atilano Barrera.

En el auto afectado viajaba una persona de nombre Germán Elías de 22 años de edad, el cual tuvo que ser atendido para su valoración médica por la Cruz Roja, afortunadamente no presentaba lesión grave alguna.

Desde el momento del accidente ambos participantes buscaban llegar a un acuerdo para evitar que el incidente de estos taxis fuera turnado ante el Ministerio Público especializado en Asuntos Viales.