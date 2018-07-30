Le llegan por atrás y responsable se da a la huida

Cuando circulaban sobre el libramiento Sur Poniente, ocupantes de una van lograron salir ilesos después de que otro vehículo los impactara por alcance, quedando la unidad dañada de su parte posterior, y el responsable se dio a la huida.
El conductor era Luis Sánchez López de 26 años de edad y circulaba en una camioneta tipo van Oldsmobile modelo 2003 en color café.
El afectado al circular sobre el libramiento Sur Poniente trató de dar vuelta a su derecha colocando sus direccionales de manera correcta, pero repentinamente otro vehículo lo impactó por la parte posterior, dándose a la fuga.
El afectado no logró ver las características del otro vehículo que lo chocó, mientras que el suyo quedaba bastante dañado, pero afortunadamente no hubo personas lesionadas, mientras que los elementos de Seguridad Pública trataron de localizar al presunto responsable.