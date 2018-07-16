Libre sujeto que lesionó a su vecino

Decidió retirar los cargos en contra de su agresor para que este pudiera salir en libertad, la persona que lo lesionó es amigo y vecino a la vez de Jesús Arnulfo Sandoval. Desde ayer Mario Alberto Aguayo Martín de 32 años de edad fue dejado en libertad por parte del agente del Ministerio Público del Fuero Común, Carlos Andrés Muñoz Licea.

De acuerdo a la información de esta dependencia, el lesionado se encuentra ya fuera de peligro, incluso tuvo que ser atendido por segunda ocasión por socorristas de la Cruz Roja cuando él mismo se retiró las puntadas.

Ayer por la tarde esta persona se presenta ante el Ministerio Público a indicar que retiraba todos los cargos en contra de su amigo y vecino, ya que le otorgaba el perdón, asimismo el detenido señaló que no lo volvería a agredir porque está consciente que el día que lo hizo se encontraba bajo los efectos del alcohol.