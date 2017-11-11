Liverpool por un triunfo más al bolsillo

El Liverpool no buscará otra cosa dentro de su reaparición dentro del certamen de la Liga Premier de Futbol Siete Escuela Rayados Acuña Juvenil B que el triunfo.

Y es que este conjunto buscará prevalecer dentro de los primeros planos del grupo del presente Torneo de Clausura 2017.

El rival en turno del Liverpool aún no se sabe, ya que será dentro de los próximos días que la directiva de la liga de a conocer el rol de juegos correspondiente a la jornada 14 del presente campeonato.

El Liverpool viene de ganar en su última salida a la cancha, por lo que no cabe duda que este conjunto busque reencontrarse de nueva cuenta con el triunfo dentro de esta próxima jornada.

Pues de obtener los tres puntos el Liverpool podría asumir el séptimo lugar del grupo siempre y cuando se de una combinación de resultados que terminen por beneficiarlos sobre todo si las actuales poseedores del séptimo lugar sucumben.

Para asegurar la victoria no se descarte que este plantel salte al centro del terreno de juego con sus mejores elementos sobre todo piezas claves del plantel, quienes al final de cuentas tendrán la obligación de guiar por la senda del triunfo al equipo.