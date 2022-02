Llaman a donar medicamentos y recursos

CIUDAD ACUÑA, COAH. - La asociación civil Cáritas de Acuña, busca recaudar fondos y donaciones de medicamentos no caducados, para que el consultorio médico gratuito continue funcionando, ya que atraviesan dificultades de solvencia, comentó Tamara Talamas de Córdova.

"Nuestra prioridad es el consultorio médico con medicamentos, como los aparatos, los viajes, los traslados y los análisis, o estudios que requiera la gente más vulnerable, que no puede ni pagar una consulta", señaló la presidenta de Cáritas de Acuña.

Una vez que se tienen que cubrir los honorarios del médico, además de la compra de medicamentos requeridos en la atención, solicitan apoyo de la ciudadanía y del sector comercial, ya que los costos corren actualmente de la presidenta y socios de la asociación.

Exhortó a la ciudadanía que contribuyan con medicamento que tal vez ya no usan o nunca utilizaron y verificar que la fecha de caducidad no haya pasado y con esto poder donarlo al consultorio, así como aparatos que las personas ya no necesitan.