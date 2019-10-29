Llega nuevo titular a Protección Civil

El alcalde, Roberto De los Santos Vásquez entregó este lunes nombramiento a Carlos Flores Diego, como encargado de la dirección de Protección Civil.

Flores Diego suple en el puesto a Javier Félix quien a su vez asumió esta dirección de manera interina tras un escándalo.

Es Biólogo con Maestría en Administración, y se desempeña también como Secretario del Consejo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, ex director de Ecología Municipal, entre otros cargos que ha ocupado en las administraciones locales.

La dirección de Protección Civil ha enfrentado varios conflictos que les han costado el cargo a quienes los han ocupado.

Este último con acusaciones de desvío en el diésel, quejas del personal que fueron determinantes para su cambio.

La dirección, es una de las más sensibles, ya que además tiene a su cargo el departamento de bomberos.

Hasta hoy son 4 los que han estado en esta área, el primero de ellos dejó el cargo para atender su negocio y los dos restantes por conflictos, Flores Diego es el cuarto en ocuparse de este cargo.

En esta han estado Jesús Gómez Arizpe, Leonardo Daniel Carrera y Javier Félix, hoy asumió Carlos Flores Diego.

A la Administración Local aun le restan dos años.