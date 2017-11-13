Llenas las celdas de seguridad pública

Las direcciones de Seguridad Pública en tan solo el turno nocturno realizaron un total de 32 arrestos por diferentes infracciones administrativas.
Por tomar en la vía pública Gerardo Olivo Sarmiento de 36 años, Damián Palacios García de 42, Daniel Silva Jaramillo de 45, Siriaco Reyes Aragón de 48, Felipe de Jesús Viesca Rangel de 22, José Manuel Torres Pérez de 23, Juan Delgado García de 23 y Eduardo Flores Rodríguez de 37.
Mientras que por alterar el orden público se encontraban Arturo Linares Ramírez de 24 años, Rosember Alberto Hernández Santiago de 28, Iván Flores Ocaña de 30, Víctor Ramírez Órnelas de 23, José Ángel Silva de 18, Homero Rocha Ojeda de 26, Mario Gerardo Yáñez Barboza de 37, Marco Polo Burrón Leiva de 21 y Luis Eduardo Ortega Murillo de 38.
Por inhalar sustancias tóxicas fueron detenidos Rafael Compeán Hernández de 21 años, Daniel Baltazar López de 20, Everardo Morales Rascón de 24 y Leonardo Uriel de 19.
Por orinar en la vía pública Esteban Montañés Chávez de 62 años, Jacob Bryan González de 18 años, Arturo Linares Ramírez de 24 y Alma Leticia de León Chávez de 42 y por ebrio tirado Rey Disel Rivera García de 32.