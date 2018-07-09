Lo asesinan por meterse con mujer casada

Por meterse con una mujer ajena y por si fuera poco en el hogar de ella, un joven de tan sólo 21 años de edad, fue asesinado de seis puñaladas, por el marido quien los encontró en pleno acto sexual.

Esta terrible tragedia ocurrió este fin de semana cuando el ahora occiso, identificado como Christian Iván Gaytán Espino, fue sorprendido teniendo relaciones sexuales con la mujer equivocada.

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Todo inicio cuando Edgar “N” de 21 años de edad, y quien hasta ahora es identificado como el responsable del crimen, discutió con su esposa Jacky de sólo 17 años de edad, en su hogar ubicado en la calle Coyoacán 1985 cruce con Colegio de Médicos de la colonia Aeropuerto.

Tras la pelea, Jacky decidió consolarse con Christian Iván, y lo invitó a su domicilio para sostener relaciones sexuales, sin saber que Edgar (su esposo) regresaría a casa para encontrarlos “infraganti”.

Tanto Edgar como Christian se enfrentaron a golpes, sin embargo, el esposo de Jacky tomó un cuchillo y le causó cuatro heridas en el abdomen, una más en el brazo izquierdo y otra en la espalda, por lo que el ahora occiso quedó gravemente herido.

Edgar logra huir del lugar de los hechos, mientras Jacky tuvo que llamar a una ambulancia para que atendieran a Christian y lo trasladaran herido al Hospital General, donde lamentablemente perdió la vida.