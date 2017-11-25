Lo choca por atrás

El saldo del accidente suscitado en el bulevar Adolfo López Mateos y calle Agua Prieta, fue de cuantiosos daños materiales y una persona lesionada.
De acuerdo al informe de Seguridad Pública, como responsable de los hechos aparece David Cerda Delgadillo, de 27 años, conductor de un vehículo Nissan Versa modelo 2017 en color negro.
Mientras que la unidad afectada es de reciente modelo, un vehículo Chevrolet Aveo modelo 2017 en color negro, mismo que era conducido por Sandra Edith Ramos Salazar de 49 años.
Cabe recalcar que debido a la colisión, la afectada se quejaba de un probable esguince cervical, razón por la cual acudió al lugar del accidente una ambulancia de la Cruz Roja, para efectuar su traslado a la clínica 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social, para su valoración médica.