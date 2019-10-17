Lo impactan por ir “rápido y furioso”

Sólo daños materiales reportaron los elementos de Seguridad Pública al tomar conocimiento de un accidente vial en el cruce de la calle Sonora y calle Nayarit, a la altura del fraccionamiento Santa Rosa.

De acuerdo a la información de esta corporación, el incidente ocurrió la noche de ayer donde aparece como responsable el conductor Alejandro Rojas Granados de 29 años, residente del Ejido Purísima,

mismo que manejaba una camioneta Ford f150 modelo 2001 en color negro sin placas de circulación, el cual al no ceder el derecho de vialidad provoca impactarse contra una camioneta Dodge RAM modelo 2006 en color negro, con placas de circulación del estado de Coahuila.

Esta última unidad era conducida por Martín Hernández Govea, de 27 años. Cabe hacer mención que sólo se reportaron daños materiales, razón por la cual los elementos municipales que tomaron conocimiento de este incidente, e invitaron a los participantes a que llegaran a un buen acuerdo.

Se reportan solo daños materiales.