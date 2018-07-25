Madre descuida a su menor de 11 meses y estuvo a punto de morir ahogada

Una pequeña de 11 meses de edad estuvo a punto de morir ahogada en un bote en donde pretendía bañarla, al ser descuidada por su madre luego de estar sumergida por algunos segundos.

De acuerdo a la información que dio a conocer a la Policía municipal, Reyna Guadalupe Ramos Castillo de 18 años de edad, madre de la menor, la bañaba en un bote de plástico, cuando en un descuido, la niña se sumergió por algunos segundos.

Es cuando ella la toma en sus brazos y pide apoyo a un taxi para llevarla a la Clínica 87 donde poco antes de llegar recibió apoyo por una ambulancia de la Cruz Roja, posteriormente es atendida por el doctor Alejandro González quién la reporta como estable, aún así, con la intención de que no quede alguna secuela, la menor fue trasladada a la Clínica 13 del Seguro Social para observación médica hospital donde finalmente quedó internada.