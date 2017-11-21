Más de 500 negocios abrieron o reabrieron en estos 4 años

Ciudad Acuña, Coah.- Con la vuelta a la tranquilidad y recuperación de la seguridad en esta administración de Evaristo Lenin Pérez Rivera, más de 500 negocios se abrieron o reabrieron.

El director de Fomento Económico y Turismo, Jesús Suday Tamez, así lo aseveró y dijo que aún se siguen reactivando estos.

Aunque reconoció no tener una cifra exacta sobre el número de negocios que a lo largo de estos últimos cuatro años abrieron sus puertas o reabrieron, sí dejó en claro que fueron más de 500.

Sobre todo, mencionó, que en la zona centro, sobre la calle Hidalgo, donde se había perdido más de 90 por ciento de los negocios hoy por hoy se ha recuperado un 80.

“Contentos y satisfechos en la tarea realizada sobre todo porque fue un trabajo de equipo con la sociedad y el gobierno, la economía se ha fortalecido y estamos satisfechos de los logros obtenidos con el alcalde, se hizo el mayor de los esfuerzos y pusimos toda la pasión y actitud, esforzándonos para hacer de nuestra tarea un éxito, hubo gran confianza en esta administración y seguiremos así hasta el día ultimo de este año”, dijo.

Mencionó que la derrama económica generada aquí es alta, sobre todo en materia de turismo, que se dio con la recuperación de la confianza y la seguridad, que fue tarea de los tres niveles de gobierno y que se sigue fortaleciendo debido a esta paz que se tiene aquí.

Dijo que el turismo de salud, deportivo, de negocios y de diversión sigue incrementándose y prueba de ello está en la ocupación hotelera por arribad el 45 por ciento contra un 35 del año pasado.