Más de un centenar paga predial en estas dos semanas

Ciudad Acuña, Coah.- El más del centenar de personas que acudieron durante las dos semanas de vacaciones en Presidencia, dejó cerca de medio millón de pesos en las arcas.

Laura Patricia Gallegos, directora de Catastro, dijo que hubo buena respuesta sumada a una escritura que pagó impuestos en este periodo.

Mencionó que a partir del lunes se abrirá en horario normal.

En estas administraciones de Unidad Democrática de Coahuila se han implementado varias estrategias para aumentar la recaudación de este impuesto, el más importante con el que se hace obra y se pueden mezclar recursos para poder ejecutarlas con la federación y el estado.

Entre estas se encuentran la póliza de seguro contra siniestros, abrir en periodo vacacional como estos que pasaron, abrir sábados y domingos en diciembre y otorgar descuentos durante los primeros meses del año y posteriormente en los recargos de adeudos de años anteriores.

Estrategias que le han dado buen resultado hasta hoy, con lo que se ha elevado hasta en un 100 por ciento la recaudación contra las administraciones anteriores.

Cabe resaltar que esta mayor recaudación se refleja en las participaciones federales que son entregadas al municipio, donde un factor importante es precisamente la recaudación del predial así como el pago de agua potable.

Por lo que las participaciones han aumentado en varios millones de pesos.