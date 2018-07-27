Materialistas locales sin trabajo para el parque eólico

Ciudad Acuña, Coah. - El diputado federal electo, Evaristo Lenin Pérez Rivera, denunció que Tereso Medina, senador del PRI y líder de la CTM está coaccionando a la empresa que construye el Parque Eólico en Acuña y la amenaza con pararle la obra si no acepta sus condiciones.

El ex alcalde de Acuña dijo que el líder de la CTM coacciona para que no se le de trabajo a los materialistas locales y si lo hace les quiere cobrar cuotas.

Aunque el diputado federal panista recién electo no mencionó el nombre de Tereso Medina, si se refirió a la dirigencia de la CTM en Coahuila.

Antes en plática con LA VOZ había dicho que incluso sus agremiados locales no tenían oportunidad de brindar el servicio de acarreo de materiales que contrató la empresa italiana Energ Green Power, que construye este Parque Eólico ya que trajo camiones de otros municipios, probablemente de su propiedad para brindar este servicio.

Lo más grave es que coaccione a la empresa que construye y la amenaza con parar la obra si no se someten a sus condiciones.

“Nos tiene muy preocupados la situación del Parque Eólico, ya que tiene que prevalecer de manera prioritaria proveedores locales, hoy la CTM condiciona la participación de materialistas de proveedores locales, para participar deben pagar cuotas y moches, y a mí me parece que no debe de ser, vamos a pedirle a la empresa y vamos a defender que los recursos se queden en Acuña”.

Mencionó, que van a tener acercamiento con la empresa, y vamos a pedir respeto a los proveedores locales y no podemos permitir seamos solo espectadores, bienvenida la gente que viene de fuera, bienvenidos todos, pero no se vale que alguien quiera boicotearlos.

Aseveró, que con la CTM el contrato nacional lo quiere aplicar aquí, y hay que pagarle el 21 por ciento de cuota de los ingresos que tengan y se les quiere obligar, el contrato puede haberse celebrado en México, pero aquí estamos en el territorio autónomo de Acuña y espero que el municipio y hay un diputado local que va a demandar este respeto ya que la CTM no le da nada a Acuña.