Menor se salva de milagro al caer a basurero clandestino

Fue trasladado a la clínica 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su atención médica, un menor de 13 años que resultó con fractura expuesta en su pierna derecha, al caer en un basurero clandestino del fraccionamiento La Rivera.

Raúl Martínez Jr., de 13 años, en compañía de otros menores jugaba a la orilla de este basurero ayer cerca de la 1:00 de la tarde, luego de haber salido de la secundaria.

En un descuido Raúl resbaló, comenzando a rodar por la pendiente de aproximadamente 30 metros.

Este basurero clandestino está situado en el cruce de la calles de Río Usumacinta y Rio Monclova en el fraccionamiento La Rivera.

Oficiales de Bomberos apoyaron a los paramédicos de la Cruz Roja para realizar las maniobras correspondientes, luego que lo tuvieron que subir en camilla, así poder efectuar el traslado al hospital ya citado.