Menos de la mitad ingresó para policías municipales

Ciudad Acuña, Coah.- De los cerca de 400 elementos que se enviaron a exámenes de control y confianza para ingresar a la Policía Municipal en esta administración, apenas la mitad pasó estos, pero ingresaron aún menos.

El secretario de la Administración municipal, Héctor Eduardo Arocha Gómez, así lo estableció y dijo que cerca de 15 millones se invirtieron en este renglón.

Dijo que durante los 4 años la administración buscó incrementar el número de policías que atienden el área de Seguridad Pública sin embargo por una u otra causa no fué posible llegar a tener los casi 200 que se requieren para un municipio como Acuña.

Tan solo en este año son más de 130 los elementos que fueron enviados a presentar exámenes de control y confianza para ingresar a las filas de Seguridad Pública

“Aunque no tengo el número exacto creo que más de 400 fueron enviados y solo 200 se graduaron por muchas causas, algunos no pasaron los exámenes de control y confianza y otros consideraron que no era lo suyo y obtuvieron otros trabajos, creo que 200 ingresaron aunque son exámenes muy duros y en el caso de Acuña, único en el estado, se evalúan año con año y no cada dos, en este momento estamos haciendo al solicitud para hacer los exámenes de todos los elementos en activo” aseguró.

Dijo que están también preparando la graduación de los 17 de 27 que tomaron y aprobaron el curso de 40 que fueron enviados, dijo que con los 17 elementos más se llegará a 120 elementos en activo.

Así mismo que hoy un elemento está bien pagado ya que gana cerca de 14 mil pesos por mes.

Aseveró que este año se invertirán cerca de 15 millones de pesos de los que 7 son en equipamiento y capacitación ya que hay que cumplir muchos requisitos.