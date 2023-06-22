Modifican salario para sector médico

Ciudad Acuña, Coah.- Tras las modificaciones que se realizarán en los sueldos del sector médico, estarían percibiendo un salario fijo, el cual no podría ser modificado a pesar de ser considerado muy bajo.

El encargado del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Jesús Eduardo Loera Sanchez, señaló que no serían afectados al estar con un contrato colectivo de trabajo de 80 años en donde reciben varios beneficios.

Los perjudicados serían los médicos y enfermeros que no pertenezcan al sindicato, que pueden trabajar para el sector privado o otros seguros.

“Con este contrato que tenemos nosotros, se da un salario alto, que con año de uso del mismo se alcanza una mejor economía por medio de los beneficios que se brindan” comentó.