Molesta a artistas actitud de vándalos sin oficio

Ciudad Acuña, Coah.- Daños en esculturas de madera y de fibra de vidrio que con los recursos de los acuñenses se han colocado en el eje central Evaristo Pérez están siendo dañados por vándalos sin oficio ni beneficio.

Héctor Barranco, artista plástico local que ha realizado parte de estas esculturas en fibra de vidrio así lo denuncia y pide a la comunidad respetarlas para que puedan ser admiradas por los acuñenses.

Vándalos sin oficio se han encargado de pintar con palabras soeces los búfalos y las esculturas en madera reciclada, que el artista local Guillermo Castillón realizó para ser colocadas en el corredor de las culturas prehispánicas en el eje central Evaristo Pérez.

Desafortunadamente no son las únicas que están siendo afectadas ya que las pinturas realizadas el año pasado por artistas Tlaxcaltecas con motivos prehispánicos también están ya dañadas.

Los delincuentes no solo han pintado estas, sino que incluso hay un búfalo que tiene un tiro que entro y salió del material de fibra de vidrio.

Desgraciadamente se valora poco lo que se hace en materia de cultura en esta frontera y lo poco que hay para todos lo deterioramos.

Será necesario que se coloquen cámaras y se apliquen sanciones fuertes a quienes estén realizando estos daños al patrimonio de los acuñenses y a la obra replicada de grandes esculturas de nuestros antecesores en el país.